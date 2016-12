Vom Nottrainer zum Heilsbringer :  Professor McNamara ist Biels neuer Punktelieferant

Eigentlich sollte Mike McNamara beim EHCB den Platzhalter spielen, bis ein neuer Trainer gefunden wird. Doch unter dem 67-Jährigen holt Biel zwei Punkte pro Spiel (siehe Box). Die Folge? Nächste Woche wird McNamara als Biel-Trainer bestätigt. «Das ist kein Job. Es ist ein Hobby, das Geld abwirft», so der Junioren-Coach.

Vor fast vierzig Jahren zog es den in Montreal geborenen Franko-Kanadier wegen eines Praktikums in die Schweiz. Er studierte Wirtschaft, Geschichte und Psychologie. Später war McNamara beim Grande Lugano Assistent von John Slettvoll, ehe er Ende der 1980er-Jahre als Chef zu Fribourg wechselte.

An der Saane warf er aber nach bloss zwei Jahren wieder hin. Damals schimpfte er im BLICK: «Ich habe genug von den Welschen. Schon in Villars und Neuenburg gabs Probleme.»

Wo McNamara auch war, die Familie war stets dabei. «Meine drei Töchter besuchten einmal eine italienisch-, dann eine französisch- und schliesslich eine deutschsprachige Schule. Das ging irgendwann nicht mehr.»

McNamara, der mit seinem silbergrauen Schnauz und der Brille auch aussieht wie ein Professor, kehrte 1995 in seine ­Heimat zurück. Und unterrichtete an einer internationalen Schule. Die Fächer? Mathematik, Ökonomie, Psychologie, Geschichte und Sozialwissenschaften.

Nebenbei arbeitete er an ­einem Hockey-Programm. Sein Repertoire besteht mittlerweile aus 200 Übungen. «Mike ist fachlich unglaublich gut», sagt Verteidiger Thomas Wellinger: «Er kann aber auch bissig werden.»

In der Tat! Als im Frühjahr ein Eismeister in Davos einen Bieler Junior zurechtwies, schlug ihm McNamara kurzerhand die Faust ins Gesicht – und löste einen ­Polizeieinsatz aus. Zudem wurde er einst als EVZ-Assi an einer Party ausfällig und darauf von Spielern in den Bach geworfen.