Vom Ersatz-Goalie zum Videospiel-Held: Aebi stiehlt Genoni die Show

Meistens steht Joel Aebi an der Bande, öffnet seinen Teamkollegen die Türe und gibt ihnen hin und wieder anerkennend einen Klaps auf den Hintern. Eingesetzt wurde Berns Ersatz-Goalie bisher bloss während 91 Minuten. Ganz anders bei EA Sports.

Der Videospielhersteller wirbt derzeit in den Schweizer Stadien fleissig für sein NHL 17. Auf dem Videoclip aber ist statt des dreifachen Meister-Goalies Leonardo Genoni Junioren-Keeper Joel Aebi zu sehen. Einmal brilliert der Berner gegen Lugano-Vauclair. Ein andermal wird er von ZSC-Blindenbacher bezwungen.

Aebi hat von einem Kollegen davon erfahren. Dieser stellte das Video auf seine Facebook-Seite. «Es ist witzig», sagt Aebi. «Als Junge spielte ich dieses Game regelmässig. Es ist cool, nun selbst Teil des Spiels zu sein.»

Der 20-Jährige, der nebenbei noch Wirtschaft studiert, ist seit dieser Saison Berns Nummer 2. Als der SCB im Cup mit einem Juniorenteam nach Biasca reiste, kam Aebi erstmals zum Zug. Doch trotz starken Paraden konnte auch er das Out (1:2 n.P.) gegen die Ticino Rockets nicht verhindern. In der Meisterschaft wurde er am letzten Samstag erstmals eingesetzt. Bei der 1:8-Klatsche gegen Kloten ersetzte Aebi nach 35 Minuten beim Stand von 0:5 Genoni.

Anders als vor einem Jahr, als der SCB mit Goalie-Problemen zu kämpfen hatte und um die Playoffs bangte, hat sich der Meister nun in der Spitzengruppe etablieren können. Der Vorsprung auf den vierten Rang beträgt bereits zehn Punkte. Man könnte also Aebi problemlos auch mal von Beginn an einsetzen.

«In Bern heisst es nicht: ‹Dem Aebi geben wir jetzt mal ein Spiel.› Ich muss mir die Einsätze schon erarbeiten. Und das ist auch richtig so», sagt Aebi, der im Frühjahr mit dem SCB Junioren-Meister wurde. «Ausserdem gibt Leo nicht einfach so ein Spiel ab.»

Die Zusammenarbeit mit Genoni funktioniere prima. «Wir fordern uns in den Trainings mit Spielchen immer wieder heraus. Verliert er, ist er sauer. Sonst ich», so Aebi, der sich nun möglichst schnell an das NLA-Niveau gewöhnen will. «Mittelfristig will ich mich in der NLA etablieren und zu den Top-Goalies gehören.»

Im Videospiel gehört er bereits zu den Top-Goalies. Übrigens kein Fehler. «Wir versuchen, alternierend auch Spieler einzusetzen, die nicht oft zum Einsatz kommen», sagt Francesco Corbino, Manager Trade Marketing bei EA Sports.