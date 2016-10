Reto Suri ist beim EV Zug nur noch Statist anstatt Spitzen-Stürmer

Suri war 2013 mit seinen Toren massgeblich am Silberwunder von Stockholm beteiligt. Und zu dieser Zeit einer der hoffnungsvollsten Stürmer unseres Landes. Von der NHL war die Rede.

Beim EVZ zeichnete er sich in der Linie mit Martschini und Holden immer für einen Grossteil der Tore verantwortlich. Doch nun lässt EVZ-Trainer Harold Kreis (57, Ka) den Stern von Reto Suri untergehen.

Denn: Kreis sieht Suri nicht mehr primär als offensiven Kreativposten, sondern als Stürmer fürs Grobe. Suri gehört nicht mehr den Zuger Powerplay-Formationen an – was einer Degradierung gleichkommt.

«Ich sehe Reto nicht als Spieler, der im Powerplay vor dem Tor Stellung bezieht», begründet Kreis. Deshalb hat er den 28-Jährigen von diesem Job abgezogen.

Suri spielt nur noch in Unterzahl eine Rolle. «Dort macht er einen guten Job», so Kreis, dessen Erwartungen an den Stürmer plötzlich total andere sind. Er mache ihm keinen Druck, Tore schiessen zu müssen.

Nun, Suri steht bei einem Tor und zwei Assists – ein Wert, mit dem er selbst nach 16 Spielen keinesfalls zufrieden ist.

Erstmals in seiner Karriere muss der Nationalspieler bezüglich Skorerpunkten unten durch. «Da ist das Glück nicht auf meiner Seite», sagt Suri. Sonst aber stellt er sich in den Dienst der Mannschaft.

«Ich kann meine Mitspieler gut in Szene setzen und mache dabei nicht alles verkehrt.» Auch Kreis lobt ihn für ein gutes Positions- und Passspiel.

Also ist trotzdem alles gut? Nein, es bleibt ein bitterer Beigeschmack. Wer Kreis kennt, weiss, dass er nur ganz selten Rochaden vornimmt. Und wer Suri kennt, weiss, dass er sich mit der aktuellen Rolle nicht zufrieden gibt.

«Ich will mich fürs Powerplay aufdrängen. Dazu braucht es Leistung und ich tue mein Bestes. Bereitschaft, Leidenschaft und Einstellung stimmen.»

Bitter für Suri: Der aktuelle Erfolg der Mannschaft gibt Kreis recht. Das ist aber wie fast alles im Sport auch nur eine Momentaufnahme.