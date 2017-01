Thomas Wellinger wechselt von Biel zu Lugano

Den Spengler-Cup-Final gegen das Team Canada haben die Tessiner zwar mit 2:5 verloren, trotzdem gibt es Grund zur Freude. Sportchef Roland Habisreutinger ist es nämlich gelungen, auf die kommende Saison hin Biels Verteidiger Thomas Wellinger zu verpflichten. Der 28-Jährige hat in Lugano einen 2-Jahresvertrag unterschrieben.

Der ehemalige HCD-Junior nimmt also einen weiteren Anlauf, sich bei einem Grossklub durchzusetzen. Zur Erinnerung: 2013 wechselte Wellinger mit einem 3-Jahresvertrag von Biel nach Bern, brach seine Zelte in der Hauptstadt aber nach bloss einer Saison wieder ab – und kehrte zum EHCB zurück.

Im Communiqué des SCB hiess es damals, Wellinger habe sich in Bern einer neuen Herausforderung stellen wollen, sei aber «zum Schluss gekommen, dass er diese Aufgabe nicht bewältigen kann». Der Verteidiger selbst sagte im BLICK, er habe in Bern schlicht den Spass am Hockey verloren.

Für Biel ist es nach Gaëtan Haas (zum SCB) und Matthias Rossi (zu Fribourg) schon der dritte Abgang. Dafür kommt im Sommer aus Ambri Stürmertalent Jason Fuchs und aus Bern Verteidiger Sämi Kreis.