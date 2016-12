Vertrag bis 2019 :  Biel schnappt sich SCB-Kreis

Jetzt ist es definitiv. Im Sommer wechselt SCB-Verteidiger Sämi Kreis die Fronten. Der Burgdorfer hat beim EHC Biel einen Vertrag bis 2019 unterschrieben und sich gegen das Angebot der SCL Tigers entschieden.

Der 22-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Berner, debütierte 2012 in der NLA und wurde mit den Mutzen 2013 und 2016 Schweizer Meister. Kreis bringt es auf 169 NLA-Spiele (6 Tore und 14 Assists), ist beim Meister aber nur noch das fünfte Rad am Wagen.

Vier Spiele lang schmorte Kreis überzählig auf der Tribüne. Erst beim 4:1-Sieg am Sonntag in Kloten kam er wieder zum Zug. Das, nachdem Beat Gerber für einen Check an Langnau-Kuonen gesperrt wurde. Im Schnitt spielt Kreis pro Match sieben Minuten und sieben Sekunden. Nur Stürmer Gian-Andrea Randegger erhält von Trainer Kari Jalonen noch weniger Eiszeit (6 Minuten und 58 Sekunden).

Vor einem Monat sagte Kreis gegenüber «TeleBärn»: «Ich will mich richtig durchsetzen, wenn nicht in Bern, dann sonst wo in der NLA. Ich will zu den ersten sechs oder zu den ersten vier Verteidigern gehören.»

Bei den Seeländern trifft Kreis nächste Saison auf Julian Schmutz. Die Beiden bildeten einst eine WG.