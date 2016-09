Verletzungspech beim HC Davos: Dino Wieser 6 bis 12 Wochen out!

HCD-Flügel Dino Wieser hat sich am Sonntag wie Verteidiger Félicien DuBois (2 Wochen out) gegen den HC Lugano verletzt. Er muss rund sechs bis zwölf Wochen pausieren. Wie Wieser steht auch Marc Aeschlimann vor einer Operation am Knie. Er wird knapp drei Monate fehlen, wie die «Südostschweiz» berichtet. Noch offen ist, ob auch der neue schwedische Verteidiger Daniel Rahimi länger ausfällt.

Davos sucht zumindest für die Champions-League-Spiele gegen Linköping (4. und 11. Oktober) ausländische Verstärkung im Angriff. Wahrscheinlich ist eine befristete Verpflichtung von Stefano Giliati (28). Der Italo-Kanadier hat eine dreijährige Vergangenheit in der Organisation der Toronto Maple Leafs. Zu einem NHL-Einsatz reichte es dem Flügel nicht. Zuletzt spielte er in der KHL bei Zagreb (53 Spiele, 8 Tore, 8 Assists) und davor in Finnland bei Espoo Blues und SaiPa Lappeenranta (total 144 Spiele, 39 Tore, 55 Assists).

Nicht nur Dino Wieser, DuBois, Aeschlimann und Rahimi werden den Bündnern am Mittwoch beim Cup-Spiel in Wetzikon (im Livestream auf Blick.ch) fehlen. Verletzt sind im weiteren Dick Axelsson, Chris Egli und Ruben Rampazzo. Zudem plant Trainer Arno Del Curto, den in der Meisterschaft zuletzt am meisten forcierten Spielern einen Ruhetag zu verordnen: Andres Ambühl, Perttu Lindgren und Beat Forster.

In die Bresche sprengen dürften folgende Spieler: Jens Nater, der wiedergenesene Marco Forrer und Elite-Junioren-Captain Mauro Lorenz in der Abwehr, sowie Jerome Portmann, Sin Schläpfer und Nando Eggenberger im Sturm. (red)