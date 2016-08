Thoresen von Ex-Klub kritisiert

Der neue ZSC-Stürmer Patrick Thoresen (32) bekommt von seinem Ex-Klub kurz vor dem Saisonstart noch eins ans Bein. Der Norweger machte bei Djurgardens Stockholm im Frühling von seiner Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch und verliess den Klub vorzeitig.

Angeblich, «um etwas Zeit mit der Familie in der Heimat verbringen zu können und sich erst im Herbst einen neuen Klub zu suchen», erzählt Djurgardens-Sportchef Joakim Eriksson im «Expressen». Eine mögliche Rückkehr habe Thoresen zwar nicht ausgeschlossen, brachte aber auch die KHL und die Schweiz ins Spiel.

Als Thoresen dann bereits im Mai bei seinem neuen Klub, den ZSC Lions, einen Vertrag unterzeichnete, war man in Stockholm mehr als nur überrumpelt. «Ich denke, er war etwas unehrlich uns gegenüber», sagt Eriksson, «wir waren nicht nur überrascht, sondern auch enttäuscht.»

Bei Djurgardens plante man weiter mit dem norwegischen Goalgetter, der letzte Saison zum wertvollsten Spieler und besten Stürmer der SHL gewählt wurde. Eine ähnliche Dominanz dürfte man vom Nationalspieler, der 2008/09 für Lugano stürmte, nun auch in Zürich erwarten.

Thoresens Ex-Sportchef zeigt sich noch etwas versöhnlich: «Patrick hat das Recht zu tun, was er für seine Karriere will. Wir waren dankbar, ihn in der vergangenen Saison bei uns zu haben. Und hätten ihn auch in Zukunft gerne gehabt.»