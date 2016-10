Tigers tauchen gegen Ambri Ehlers-Debüt geht gründlich in die Hose

Das Spiel: Bitterer Auftakt für den neuen Tigers-Coach Heinz Ehlers. Zur Begrüssung gibts von den Ambri-Fans die Montanara-Hymne. Im ersten Drittel haben die Emmentaler noch alles im Griff, lassen kaum Chancen zu. Doch nach 25 Minuten schiesst Adam Hall in seinem ersten Saisonspiel die Biancoblù in Führung. Ab jetzt passt bei den Tigers nicht mehr viel zusammen. Jason Fuchs erhöht 54 Sekunden vor der zweiten Pause in Überzahl auf 2:0 und trifft sechs Minuten nach der Pause noch einmal. Den Tigers gelingt nicht mal mehr der Ehrentreffer.

Der Beste: Jason Fuchs (Ambri): Der 21-jährige Stürmer entscheidet das Spiel mit zwei Toren.

Die Pflaume: Rob Schremp (SCL Tigers): Der Ami lässt beste Chancen ungenutzt und glänzt mit Scheibenverlusten.

