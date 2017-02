Liveticker :  EHC Kloten - SCL Tigers

Es kann vorkommen, dass es schon beim ersten Mal harmoniert. Doch manchmal braucht es etwas länger, bis es Klick macht.

So wie bei Thomas Nüssli (34) und Chris DiDomenico (27). Das Timing der Langnauer Stürmer könnte besser nicht sein. Im Kampf um den letzten Playoff-Platz haben die SCL Tigers noch ein Wörtchen mitzureden, weil Nüssli und DiDomenico zur Bestform aufgelaufen sind.

Der Appenzeller Nüssli schoss in den letzten drei Spielen vier Tore und ist bester Goalgetter der Emmentaler (14 Treffer). Sein Vorbereiter: DiDomenico. Der Kanadier scheffelt Assist um Assist und stürmt im Topskorer-Trikot – obwohl er selbst seit 23 (!) Partien kein Tor mehr geschossen hat.

Ist das nicht merkwürdig? «Darüber mache ich mir keine Gedanken», sagt DiDomenico, der 2015 massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der SCL Tigers hatte. «Ich mache mir auch keine Sorgen deswegen. Es ist die gleiche Befriedigung, Tore vorzubereiten.» Dann sei er einfach happy für den Torschützen.

Er selbst sieht sich mehr als Vorbereiter, er macht die Räuberleiter für seinen Sturmpartner. «Ich denke zuerst an den Pass und suche nicht den Schuss.» Weil Nüssli das weiss und sich das Duo seit drei Saisons bestens kennt, läuft er da hin, wo er DiDomenicos Pass erwartet. «Diesen Raum versuche ich dann zu erlaufen. Die Chemie passt einfach», beschreibt Nüssli.

Dass er nun zum Langnauer Hoffnungsträger geworden ist, straft jene Kritiker Lügen, die bei Nüsslis Verpflichtung 2014 skeptisch waren. Regelmässig plagten ihn Rückenprobleme, nach der fünften Operation hatte der Stürmer mit seiner Karriere eigentlich abgeschlossen und wollte sie bei B-Ligist Thurgau ausklingen lassen.

Dass Nüssli nun nochmals so aufspielt, hat niemand vorausgesehen, er selbst am wenigsten. Nach Doppelrunden oder Checks spürt er seinen Rücken zwar, «aber seit zwei Jahren läufts wirklich gut – Holz anfassen», sagt Nüssli lachend.

Heute und morgen geht es zweimal gegen den direkten Konkurrenten Kloten. Beiden helfen nur zwei Siege. «Zwischen uns hat es die letzten Spiele Klick gemacht», so DiDomenico, «das müssen wir jetzt beibehalten in diesen zwei wichtigen Partien und das Schicksal in unsere Hände nehmen.» Abschreiben darf man die SCL Tigers noch nicht.