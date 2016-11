Liveticker :  HC Lugano - HC Ambri-Piotta

Bei Ambri wird wohl Sportchef Zanatta wieder mit an der Bande stehen. Wie am Freitag beim 3:2-Arbeitssieg gegen Lausanne. Eine Art von Stützmassnahme für Trainer Kossmann? «Ist doch gut, zusätzliche Emotionen schaden uns nicht», sagt Kossmann. Ambri trainierte am Sonntag. «Dafür mussten wir auf den Besuch der Kirche verzichten. Hoffentlich werden wir dafür entschädigt.»

Im Südtessin sitzt der Frust fast genauso tief. 2:5 gegen Zürich, 0:3 in Biel. Und das mit einer Mannschaft, die für viel Höheres bestimmt ist. Eine Derby-Heimpleite könnte das Fass jetzt zum Überlaufen bringen. Noch versucht sich Trainer Doug Shedden mit Durchhalteparolen über Wasser zu halten, wird nicht müde, die zahlreichen Verletzten zu erwähnen.

Bei der Konkurrenz hofft man insgeheim darauf, dass Shedden noch lange im Amt bleibt: Solange die offensiven Ausnahmekönner nur auf zwei Sturmlinien verteilt werden, bleibt Lugano berechenbar. Und ungefährlich. (D.K.)

Wer gewinnt das NLA-Kellerduell? Sie erfahren es ab 20.30 Uhr live auf BLICK im Stream und Ticker.