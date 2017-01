Liveticker :  HC Lugano - SCL Tigers

Strichkampf total Schiesst Lugano-Fazzini auch Tigers ab?

13 Punkte in 11 Spielen. Lugano-Stürmer Luca Fazzini (21) ist mehr als nur in die Bresche gesprungen, als Damien Brunner verletzt ausgefallen war. Was zeigt er heute im Strichkampf gegen die Tigers? Verfolgen Sie das Duell ab 19.45 Uhr live mit BLICK!