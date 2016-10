Spiel gegen Lugano live ab 19.45 Uhr Zug will Revanche nehmen

NLA-Leader Zug und Vize-Meister Lugano treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander.

Immer ging der Sieg an das Heimteam, so auch gestern Abend in der Resega, als sich die Tessiner mit 4:3 in der Verlängerung durchsetzten. Heute will sich der EVZ dafür revanchieren.

Das erste Duell ging am 9. September über die Bühne. Das Resultat? Ein 4:3 nach 60 Minuten, dieses Mal mit dem besseren Ende für Zug.

Wer setzt sich heute Abend durch? Verfolgen Sie die Partie ab 19.45 Uhr hier live im Ticker mit.