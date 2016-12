Bloss ein Sieg aus den letzten sieben Spielen, Rang 9 in der Liga – Lugano ist in der Krise. Trainer Doug Shedden erhält am Donnerstag trotzdem das Vertrauen des Verwaltungsrat ausgesprochen. Doch wie lange noch?

Nun muss das kriselnde Lugano ausgerechnet gegen Meister Bern ran. Eine Neuauflage des Playoff-Finals der vergangenen Saison.

Aber auch die Mutzen hadern in letzter Zeit: Am Dienstag setzt es eine 3:6-Niederlage gegen Schlusslicht Ambri und auch die 1:8–Klatsche gegen Kloten ist wohl noch nicht ganz vergessen.

Ein weiterer Sieg für den SCB oder ein HCL-Sieg in der Hauptstadt? Bei uns erfahren Sie es ab 19.45 Uhr live im Ticker!