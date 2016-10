Seit 18 Jahren beim SCB: David Jobin ist der Dauerbrenner der NLA

Es ist das Jahr, in dem die Lewinsky-Affäre die Schlagzeilen dominiert und «Titanic» die Massen in die Kinos zieht. Und es ist das Jahr, in dem David Jobin erstmals die SCB-Kabine betritt. 1998.

Der 17-Jährige siezt seine Kollegen und macht einen weiten Bogen um Renato Tosio, der ihn in Anlehnung an den Jura-Konflikt «Bélier» nennt. Zu gross ist Jobins Respekt. Er fürchtet, der Goalie könnte ihm eine Frage stellen. «Ich war knapp 70 Kilo, noch nicht mal ein Mann. Die Spieler kannte ich aus dem Fernsehen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll», erinnert sich der heute 35-Jährige. Erschwerend kommt hinzu, dass Jobin, der in Bern das zehnte Schuljahr besucht und in einem Lehrlingsheim lebt, kaum Deutsch spricht. Um nichts Falsches zu sagen, schweigt er lieber.

Dabei hat der in Saignelégier aufgewachsene Verteidiger den SCB-Stars eines voraus. Er war jurassischer Tennismeister, spielte sogar gegen Roger Federer. «Ich machte zwei, drei Punkte und gewann gegen Marco Chiudinelli gar einen Satz.»

Jetzt steht Jobin in seiner 19. Saison, ist der dienstälteste SCB-Spieler, wurde viermal Meister. Bloss einmal dachte er über einen Wechsel nach. Und das lag auch an Ex-Coach Guy Boucher. «Ich hatte keine Probleme mit ihm, aber es war mental anstrengend. Es gab viele Meetings und kaum Freiheiten. Mir, aber auch anderen Spielern wurde es zu viel. Und wenn man keinen Spass mehr hat, macht man sich halt Gedanken.»

Trotzdem schlug Jobin Biels Offerte aus. «Der SCB ist der Klub meines Herzens. Ich werde nicht mehr wechseln. Was will ich mehr, als beim grössten Verein zu spielen? Weshalb einen Schritt zurück machen?», fragt er rhetorisch.

Im Vergleich zu 1998 habe sich nichts verändert. «Ich bin noch immer vor jedem Spiel nervös», sagt der 21-fache Natispieler, der sich als Perfektionisten bezeichnet und darin eine Schwäche sieht. «Ich bin oft sauer über meine Leistungen.»

Jobins Frau bangt um ihn

Während andere Dauerbrenner wie Mathias Seger jedes Kind kennt, ist es um Jobin stets ruhig. Er sagt: «Ich bin wie Bidu Gerber, sehr zurückhaltend. Ich brauche das Rampenlicht nicht, bin vielleicht zu wenig egoistisch.»

Jobin konnte bloss eine Saison durchspielen, riss sich siebenmal das Innenband und spielt seit Jahren mit Knieschienen. «Ich bin RoboCop», sagt er lachend. «Wenn du deinen Job richtig machst, gehören

Verletzungen dazu. Meine Frau macht sich ständig Sorgen», so der Vater zweier Töchter.

Ende Saison läuft sein Vertrag aus. «Er gehört noch immer zu den besten Läufern», sagt Sportchef Alex Chatelain. Wie gehts weiter? «Ich spiele noch maximal zwei Jahre», sagt Jobin. «Ich warte bis Weihnachten und schaue, ob ich noch gut genug bin.»

Ein zweites Standbein hat sich die treue Seele errichtet. Jobin hat die Ausbildung zum Immobilienbewerter abgeschlossen.