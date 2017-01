SCB verlängert mit Ebbett :  Macenauer wechselt zu Langnau

Der SC Bern hat den Vertrag mit Mittelstürmer Andrew Ebbett (wurde am Montag 34) bis 2019 verlängert. Der Kanadier, der in der Altjahreswoche mit dem Team Canada den Spengler Cup gewann und Topskorer des Turniers wurde, gehörte zu den Leadern des letztjährigen Berner Meisterteams. In insgesamt 51 Spielen für Bern erzielte Ebbett 16 Tore und 25 Assists.

Gehen muss per sofort Maxime Macenauer (27). Sein Vertrag, der bis am 2. Januar 2017 befristet war, wird nicht mehr verlängert. Der Stürmer, der in Bern in 14 Spielen drei Punkte (ein Tor) erzielte, wechselt per sofort und bis Saisonende zu den SCL Tigers.

Die Emmentaler haben weitere Entscheidungen getroffen. Sportchef Jörg Reber nimmt von seiner Option Gebrauch und verlängert den Vertrag mit Verteidiger Philippe Seydoux. Der 31-Jährige, der auf diese Saison hin von B-Ligist Langenthal kam, spielt auch nächste Saison im Team von Heinz Ehlers.

Im Sommer stösst zudem Benjamin Neukom (25) dazu. Der Flügelstürmer steht derzeit bei Fribourg unter Vertrag und hat in 74 Spielen neun Tore und sieben Assists erzielt.