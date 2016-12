Bern - SCL Tigers 4:2 (Hier gibts das Spiel zum Nachlesen)

Das Spiel: Bitteres Wochenende für die SCL Tigers. Nach der 3:4-Pleite gegen den Leader aus Zürich verlieren die Emmentaler auch gegen Meister Bern. Die Tiger gehen gegen einen fahrigen SCB in Führung und gleichen vier Minuten nach dem 1:2 wieder aus. Die Torschützen: Claudio Moggi und Brendan Shinnimin. Die Entscheidung fällt neun Minuten vor Schluss. Jérémie Kamerzin erwischt beim Vorbeifahren Langnau-Goalie Damiano Ciaccio zwischen den Schonern.

Der Beste: Simon Moser (Bern): Räumt auf, sorgt für Gefahr vor dem Tor und trifft.

Die Pflaumen: Koch/Wehrli: Dass das Schiedsrichter-Duo dem SCB noch ein Tor klaut, ist der Höhepunkt eines schwachen Abends.

***********************

Biel – Kloten 4:2 (Hier gibts das Spiel zum Nachlesen)

Das Spiel: Nach einer Woche ohne Spiel kommt Kloten nicht aus den Startblöcken. Bereits nach 80 Sekunden führt Biel, wobei Matthias Rossi zuerst den jungen Verteidiger Serge Weber überläuft und dann davon profitiert, dass Lukas Stoop seinen Querpass ins eigene Tor befördert. Im Powerplay erhöht Aushilfs-Captain Gaëtan Haas auf 2:0, ehe Klotens Mann mit dem C auf der Brust, Denis Hollenstein, ebenfalls in Überzahl verkürzt. Die Zürcher rennen danach dem Rückstand hinterher. Der nächste Treffer gelingt aber Biel, als Julian Schmutz von einem Abpraller von Martin Gerber profitiert. Kloten kommt aber wieder heran: Romano Lemm gelingt im 28. Spiel endlich das erste Saisontor. Sechs Minuten vor Schluss macht der EHCB dann den Sack zu: Auch Verteidiger Mauro Dufner trifft erstmals in dieser Spielzeit – 4:2.

Der Beste: Matthias Rossi (Biel). Hat viel Zug drauf und das Glück des Tüchtigen. Unter Mike McNamara hat der künftige Fribourg-Flügel nun in elf Spielen acht Mal getroffen.

Die Pflaume: James Sheppard (Kloten). Der ehemalige NHL-Stürmer bringt ausser einem Lattenschuss nichts zustande.

***********************

Fribourg - Zug 2:5 (Hier gibts das Spiel zum Nachlesen)

Das Spiel: Das verlieren geht weiter. Fribourg Gottéron kassiert gegen den EV Zug die fünfte Pleite in Serie und der Strich ist mit 11 Punkten schon sehr weit entfernt. Die Playout-Hosen können aus dem Schrank geholt werden. Die Zuger entscheiden die Partie schon fast im ersten Abschnitt. Nur Sekunden nach dem Roman Cervenka mutterseelenallein vor Tobias Stephan die Führung verschiesst, knackt Topskorer Lino Martschini mit seinem 14. Saisontreffer erstmals die Festung Benjamin Conz. Der Fribourger Goalie, dem leicht die Sicht verdeckt ist, macht wie beim zweiten Treffer durch Samuel Erni nicht gerade einen sicheren Eindruck. Gottéron dreht zwar nach der ersten Pause auf, scheitert zweimal an der Torumrandung, und als endlich Andrej Bykow zum Anschlusstreffer einschiesst, machen die Zentralschweizer nur 47 Sekunden später durch Jarkko Immonen den Sack endgültig zu. Wenigstens etwas Positives hat der schwarze Samstag für Fribourg-Gottéron. Yannick Rathgeb hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Ein kleiner Trost.

Der Beste: Jarkko Immonen, der Finne in den Zuger Reihen entscheidet mit seinen Saisontoren 11 und 12 die Partie.

Die Pflaume: Benjamin Conz, auf den Fribourger Goalie kann man im entscheidenden Moment einfach nicht mehr zählen.

***********************

Lugano - Ambri 6:2* (Hier gibts das Spiel zum Nachlesen)