Operation Saison für Biel-Lüthi zu Ende

Keine guten Nachrichten für die Bieler Fans vor dem Heimspiel gegen Lausanne (19.45 Uhr im Live-Ticker auf Blick.ch). Valentin Lüthi muss beide Hüften operieren lassen. Die Saison ist für den Verteidiger, der in 19 Spielen keinen Skorerpunkt buchen konnte, zu Ende.

Heute Abend gegen Lausanne will Biel den vierten Sieg in Serie einfahren. Aber Achtung, auch der Gegner aus der Romandie ist in Form. Lausanne ging in den letzten sechs Partien fünf Mal als Sieger vom Eis.