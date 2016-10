Fribourg-Gottéron trennt sich von Marc-Antoine Pouliot.

Hat die Pleitenserie den Freiburgern die Sinne vernebelt? Vor der Partie in Zug verkündet Pressechef Pierre Reynaud, dass Andrej Bykow, der zweitbeste Skorer des Teams und der Mann des Spiels im Cup bei Martigny, überzählig sei. Und auch der schon am Freitag bei der Pleite gegen Kloten auf der Tribüne sitzende Marc-Antoine Pouliot wieder die Wolldecke fassen muss.

Alles ein Fake. Marc-Antoine Pouliot ist am Morgen beim Abschlusstraining für einen Einsatz vorgesehen, der Schwede Mattias Ritola soll für ihn pausieren. Das böse Erwachen für Pouliot kommt in der Zuger Hertihalle: Der Kanadier hat seine Schlittschuhe in Fribourg liegen lassen.

Bleibt dafür Pihlström?

Sportchef Christian Dubé platzt der Kragen. Er zieht den Kanadier aus dem Verkehr. Am Montagmorgen sitzen die Fribourg-Boss dann mit Pouliot zusammen. Und man kommt zum Schluss, dass es keine gemeinsame Zukunft mehr gibt. «Wenn es nicht mehr passt, dann muss man sich trennen», sagt Dubé.

Pouliot spielte seit 2013 an der Saane. In dieser Saison konnte er aber nicht mehr überzeugen, kam in 8 Partien nur auf 3 Punkte und eine Minus-6-Bilanz. Der 31-jährige Kanadier wird nicht mehr für Gottéron spielen, dafür könnte der Finne Antti Pihlström bleiben.

Ebenfalls nicht zum Champions-League-Spiel in Kosice vom Dienstag reist Andrej Bykow. Der Sturmpartner von Julien Sprunger verletzte sich am Freitag gegen Kloten und muss sich zu Hause therapieren lassen. Dubé: «Ich hoffe, wir können nächsten Freitag gegen den ZSC wieder auf ihn zurück­greifen.»