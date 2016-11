Nachtübung für die Marathon-Männer :  Diese Nati-Stars müssen schon wieder ran

Während andere Spieler im November ein paar freie Tage geniessen, stehen Eric Blum, Tristan Scherwey, Yannick Rathgeb, Reto Schäppi, Patrick Geering, Julian Walker und Grégory Hofmann im Dauereinsatz. Alle spielten am Wochenende am Deutschland Cup und müssen nun - wie vor einer Woche - in der Champions League ran.

Am härtesten trifft es die Berner, die bereits gestern weiter nach Finnland reisten und nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel heute (18.00 Uhr) in Jyväskylä um den Viertelfinal-Einzug kämpfen.

«Das Mühsame sind die Reisen», gibt Blum zu. «Am liebsten würde ich mein Bett mitnehmen und darin die Zeit verbringen.» Der Verteidiger, der in dieser Saison bereits 27 Spiele absolviert hat, stand in der Meisterschaft bisher 427 Minuten und 54 Sekunden auf dem Eis. So viel, wie kein anderer Spieler. «Ich brauche mehr Schlaf, nutze jede Gelegenheit dazu aus», sagt er.

Der 30-Jährige gehörte zu jener Gruppe, die bereits am Samstagabend nach dem Spiel gegen Deutschland aus Augsburg zurück in die Schweiz reiste. «Wir waren in einem Mini-Bus unterwegs. In Zürich stieg Schäppi aus. Scherwey und ich in Bern. Und schliesslich wurde noch Rathgeb nach Fribourg chauffiert. Wir waren erst um halb fünf Uhr früh zuhause.»

Blum verbrachte den Sonntag, seinen ersten freien Tag nach zwei Wochen, mit Nichtstun. «Ich lebte in den Tag hinein, las ein Buch, spielte Gitarre.» Trotz Mammut-Programm kam eine Nati-Absage für den Verteidiger nicht infrage. «Wäre ich physisch angeschlagen gewesen und hätte mich beim SCB durchquälen müssen, wäre es was anderes gewesen. Aber bloss weil ich viel Hockey spiele? Das ist kein Grund.»

Der Silberheld sah die Spiele als willkommene Abwechslung. «Es ist das Repetitive, das dich im Kopf müde macht. Doch es waren andere Jungs. Andere Abläufe. Andere Trainer. Und andere Inputs. Die Nati macht nicht müde. Ich habe noch Atem.»

Noch mehr Spiele als Blum absolvierte bisher Patrick Geering (30 Einsätze), der wie Grégory Hofmann (29 Spiele) am Sonntag noch gegen die Slowakei auflief. Immerhin bleibt ihnen eine weite Reise erspart. Am Mittwoch kommt es im Hallenstadion zum Rückspiel zwischen den Lions und Lugano (Hinspiel 2:3). Schon heute (19.45 Uhr) muss Fribourg ran. Die Saanestädter haben sich beim 1:1 in Kuopio eine gute Ausgangslage erarbeitet.

Die Marathon-Männer:

Patrick Geering (ZSC): 30 Spiele seit dem Saisonstart

Grégory Hofmann (Lugano): 29 Spiele

Eric Blum (Bern): 27 Spiele

Julian Walker (Lugano): 27 Spiele

Tristan Scherwey (Bern): 26 Spiele