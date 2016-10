ZSC Lions: Comeback von Inti Pestoni und Mike Künzle

Die beiden Flügel waren kraftmässig und konditionell nicht auf der Höhe gewesen und beim Saisonstart nicht in die Gänge gekommen. Deshalb mussten Königstransfer Inti Pestoni (25, von Ambri) und Eigengewächs Mike Künzle (22) während vier Wochen Sondertrainings absolvieren.

Erst drei Wochen im Kraftraum, dann letzte Woche in Einzeltrainings, unter anderem mit einem Powerskating-Coach, wieder auf dem Eis.

Am Montagmorgen durfte das Duo wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren.

Und sie wurden mit einem Hockey-Applaus – ihre Teamkollegen trommelten während rund einer Minute mit den Stöcken aufs Eis – herzlich begrüsst.

Zum Ende des Trainings mussten Pestoni und Künzle dann wieder alleine einige Zusatzrunden drehen.

Am Dienstag in der Champions Hockey League in Lugano werden sie noch nicht spielen. «Nach der Nati-Pause schauen wir weiter», sagt Coach Hans Wallson. «Es ist schön, sie wieder dabei zu haben.»

Die beiden Rückkehrer wollten sich zu ihrer Situation nicht äussern.