Nach vier Jahren in Nordamerika :  Goalie Berra will nach Hause zurückkehren

Statt im sonnigen Florida spielt Reto Berra seit Saisonstart im kalten Norden für das AHL-Team Springfield. Kürzlich wurde der 30-Jährige zwar wieder in die NHL berufen, aber nur, damit die Nummer 2 James Reimer Vaterschaftsurlaub nehmen konnte. Berra sass bloss auf der Bank – und ist mittlerweile wieder zurück im harten AHL-Alltag.

Ende Saison läuft sein mit 1,45 Millionen Dollar dotierte Vertrag aus. Die Perspektiven auf einen NHL-Platz sind nicht rosig. Berra, dessen Familie in Bülach lebt, klopfte deshalb beim EHC Kloten an. «Er ist nicht glücklich in Nordamerika, möchte gerne bei uns spielen», bestätigt Boss Hans-Ueli Lehmann. Das Problem: «Wir können ihn nicht zahlen. Er passt nicht in unsere Strategie.»

Interesse an Berra haben Ambri und Fribourg angemeldet. Die Tessiner suchen nach Sandro Zurkirchens Wechsel zu Lausanne Ersatz. Die Saanestädter ihrerseits sind mit ihrer Nummer 1 Benjamin Conz unzufrieden. Mit einer Fangquote von 89,23 Prozent ist der Jurassier der statistisch schwächste Torhüter der NLA. Fribourg überlegte sich sogar, Conz mit Lugano-Goalie Daniel Manzato zu tauschen.

Berra-Agent Andy Rufener lässt sich nicht in die Karten blicken, sagt: «Noch ist alles offen, aber natürlich macht es so, wie es derzeit läuft, in Nordamerika keinen Sinn mehr.»