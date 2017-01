Nach neun Siegen in Folge Stoppt Ambri heute die Zuger Serie?

Neun Siege in Serie hat der EV Zug nun bereits auf dem Buckel. Folgt heute Nummer zehn?

Wie schon am Samstag kommts zum Aufeinandertreffen mit Ambri-Piotta. Nach dem 3:2 für die Zuger in der Valascia gehts heute in die Innerschweiz.

Kann Schlusslicht Ambri dem EVZ ein Bein stellen und ihm die erste Liga-Niederlage seit dem 25. November 2016 zufügen?

Verfolgen Sie die Partie ab 15.45 Uhr auf BLICK im Liveticker!