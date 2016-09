Kris Versteeg wechselt nicht zum SC Bern

Als der SC Bern am 25. Juli die Verpflichtung des zweifachen Stanley-Cup-Siegers Kris Versteeg vermeldete, rieb sich manch kritischer Geist die Augen. Wo ist der Haken?

Wie ist es möglich, dass ein 30-Jähriger mit gutem Ruf in der NHL, der letzte Saison in der Top-Liga noch 38 Skorerpunkte buchte, in die Schweiz kommt?

Nun sieht man etwas klarer: Kris Versteeg, der erst letzte Woche in Bern eintraf, bestand den medizinischen Test nicht.

«Zu den Voraussetzungen des Vertragsantritts gehört eine medizinische Untersuchung. Kris Versteeg hat den medizinischen Check nicht bestanden. Die ärztliche Schweigepflicht gebietet, keine detaillierten Auskünfte zur gesundheitlichen Situation des Kanadiers zu machen», heisst es vom SCB.

Bereits am Montagabend hatte der bekannte kanadische TV-Journalist Darren Dreger auf Twitter vermeldet, dass Versteeg wieder auf dem Markt sei.

Als Grund brachte er Versicherungsprobleme ins Spiel – und eine Hüftoperation, die Versteeg vor vier Jahren hatte.

SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt, dass man sich schon vorgängig erkundigt habe, ob Versteeg ganz gesund sei. Offenbar wurde ihm von Seiten Versteegs die Wahrheit vorenthalten.

Weil Versteeg wegen seiner schwangeren Frau erst im September in die Schweiz reiste, wurden die gesundheitlichen Probleme erst jetzt entdeckt. Am Samstag wurde dann beim CHL-Spiel gegen Kosicce geflunkert, dass der Kanadier nicht spiele, weil er noch unter dem Jetlag leide.

Der SCB startet nun mit drei Ausländern in die Saison und muss sich nun wieder auf Ausländersuche machen. «Wir lassen uns nicht stressen. Wir suchen den Richtigen.» Versteeg war es nicht – das weiss man inzwischen.