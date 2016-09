Die Davoser hatten gestern in Fribourg (4:2-Auswärtssieg) leichtes Spiel: Ohne zu glänzen setzen sie immer wieder nadelstichartige Angriffe in die schwache Fribourger Defensive. Und fahren die drei Punkte ohne grosse Gefahr nach Hause.

Heute um 15.45 Uhr gehts zuhause gegen Lugano. Bei den Tessinern genügte gestern bei der bitteren 2:5-Heimpleite gegen Servette nur Bürgler. Ansonsten klaffen Anspruch und Realität sehr weit auseinander.

Übrigens: In der «NZZ am Sonntag» verrät Davos-Trainer Arno Del Curto (60), dass er erst seit fünf Monaten ein E-Mail-Konto besitze. Del Curto erklärt: «Wer seine Ruhe haben will, geht am besten maximal sparsam damit um.»

Del Curto weiter: «Auf dem Gebiet Social Media habe ich mich zuletzt weitergebildet, aber nur ganz rudimentär. Das meiste bedeutet mir nach wie vor Bahnhof.»