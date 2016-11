Lugano-Brunner nach Torflaute: «Man macht sich schon Vorwürfe»

Das in Luganos Sturmlinien vereinte Talent lässt jeden Hockeykenner mit der Zunge schnalzen. Doch ausgespielt haben die Südtessiner ihr Können noch nicht konstant, deshalb schlittern sie in dieser Saison von einer Baisse zur nächsten und kommen nicht richtig vom Strich weg.

Weit unter den Erwartungen blieb auch Damien Brunner. Seine Torflaute dauerte 15 Spiele. «Ich habe einfach die Scheibe nicht reingebracht», bringt es der Stürmer auf den Punkt. «Oftmals ist es so, dass man schlecht spielt, wenn man keine Tore schiesst», sagt er weiter. Bei ihm sei das aber nicht so gewesen. «Ich fühlte mich stets wohl am Puck, war involviert in die Offensive, hatte aber nur unzählige Pfosten- und Lattenschüsse.»

Mühsam sei dieses Tief vor allem gewesen, weil es der Mannschaft auch nicht optimal gelaufen sei. «Da macht man sich schon Vorwürfe, dass man keine Tore schiesst. Man will es unbedingt und lädt einen grossen Teil der Verantwortung auf seine Schultern», beschreibt der 30-Jährige.

Die Erlösung dann am letzten Samstag gegen Zug. Brunner schiesst das 2:1, er fällt jubelnd Dario Bürgler um den Hals, das Duo landet unsanft auf dem Eis. «Das Tor war eine Erleichterung. Und Tore bringen immer positive Emotionen.» Zufrieden ist er aber noch lange nicht.

Und das Spiel endete doppelt bitter für den Luganese: Der EVZ schafft die Wende und gewinnt im Penaltyschiessen. Doch da kann Brunner schon nicht mehr mittun. Im Schlussdrittel verdrehte er sich in einem Zweikampf das Knie, am Dienstag gegen Kloten dürfte er pausieren müssen.