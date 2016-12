Am Montag der Santala-Schock, tags darauf die 0:4-Heimklatsche gegen Fribourg. Kloten läufts nicht mehr rund. Fünf Pleiten setzte es zuletzt in Folge ab.

Nun gehts nach Ambri. An den letzten Auftritt in der Valascia haben die Zürcher Unterländer gute Erinnerungen. Am 28. Oktober gabs dort ein 6:1.

Die Paradelinie Hollenstein-Praplan-Santala steuerte damals übrigens drei Tore zum Kantersieg bei.