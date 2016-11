Trotz «Absage» vom EHC Biel: Lars Leuenberger macht sich keine Sorgen

Herr Leuenberger, heute hätte Ihr erster Arbeitstag in Biel sein können. Nun wurden Sie vertröstet. Ihre Reaktion?

Lars Leuenberger: Daran, dass es mein erster Arbeitstag hätte sein können, dachte ich nicht. Aber natürlich war ich überrascht. Und auch enttäuscht. Es gab gute Gespräche.

Weshalb hat es nicht geklappt?

Aus den Gründen, die der EHC Biel kommuniziert hat (BLICK berichtete).

Schmerzt es Sie?

Man erhofft sich natürlich schon, dass es irgendwann mal klappt. Logisch.

Sind Sie jemand, der ins Grübeln gerät?

Nein. Erreiche ich meine gesteckten Ziele nicht sofort, stecke ich nicht einfach den Kopf in den Sand. Ich kämpfe weiter. Ich bin ein Typ, der nie aufgibt. Wäre das anders, hätte ich in meinem Leben nicht so viel erreicht.

Während Monaten wurden Sie umgangen. Dann klopften mit Biel und Ambri gleich zwei Klubs an. Und trotzdem stehen Sie noch immer ohne Job da.

Ich mache mir keine Sorgen. Dass sich nun gleich zwei Vereine gemeldet haben, tut eigentlich nichts zur Sache.

Glauben Sie, dass Sie die Leute nicht als Meistertrainer sehen?

Was die Leute denken, kann ich nicht beeinflussen. Ich weiss, was wir in Bern geleistet haben.

Werden Sie zu wenig respektiert?

Nein, diesen Eindruck habe ich nicht.

Werden Sie nun bis zur Nati-Pause auf Biel warten?

Es bringt nichts, sich zu viele Gedanken zu machen. Ich fixiere mich auf nichts. Im Hockey kann es manchmal sehr schnell gehen. Biel bleibt sicher eine Option.

Wie sieht denn die Situation mit Ambri aus?

Es gab Gespräche. Ambri hat nun Hans Kossmann das Vertrauen ausgesprochen.