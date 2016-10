Das Spiel:

Der Höhepunkt: Ambri-Coach Hans Kossmann wird in der 58. Spielminute in die Garderobe geschickt: Er hat gegen die schwachen Schiedsrichter Dipietro (verheerend schlecht) und Fischer protestiert. Als Supplement gibts gar noch eine Bankstrafe für Ambri.

Verkehrte Welt: Nachdem Lausannes Danielsson Ambris Hall mittels Cross-Check vor Huet niederstreckt, verschieben die Unparteiischen das Bully in die neutrale Zone. Warum? Weiss keiner. Und wieso gibts keine Strafe gegen Danielsson? Die Schiedsrichter entscheiden mit ihren Fehlern die Partie. Den Ausschluss nutzt Antonietti im Powerplay zum entscheidenden 3:1.

Lausanne, nach 3 Niederlagen in Serie moralisch angeschlagen, versucht von Beginn weg mit einer forschen, offensiven Spielweise mit einem frühen Tor Ruhe in die eigenen Reihen zu bringen. Doch die Waadtländer verhalten sich vor dem Ambri-Tor kläglich bis tolpatschig, so ungeschickt, dass erstmal nichts dabei rausschaut.

So haben die Waadtländer nach 25 Minuten 17:4 Torschüsse auf ihrem Konto. Und Ambri führt plötzlich 1:0, als Fuchs aus der Drehung abzieht – Captain Duca steht vor Huet und nimmt ihm die Sicht. Danach stoppt Huet Lauper und Lhotak in extremis. Und verhindert so die Vorentscheidung. Das verschafft Lausanne etwas Luft. Miéville und Froidevaux bringen Lausanne anschliessend in Front.

Der Schlussspurt Ambris wird dann von den Schiedsrichtern eingebremst. Schade, muss diese Partie durch die (eigentlich) Unparteiischen entschieden werden.

Der Beste:

Froidevaux (Lausanne). Der erfahrene Internationale setzt mit 2 wichtigen Eigenschaften Ambri schachmatt. Er strahlt die nötige Ruhe aus und hat die Geduld auf die sich ihm bietende Chance zu warten.

Die Pflaume:

Dipietro/Fischer (Head-Schiedsrichter). Verlieren in der Schlussphase vollkommen die Übersicht. Hat diese Partie nicht verdient.