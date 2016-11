Schwedens Skorer-Könige sind in der NLA harmlos

Die Statistik kann hilfreich sein. Bei der Verpflichtung eines Stürmers zum Beispiel, um dessen Goalgetter-Potenzial einzuschätzen. Wenn also die drei besten Skorer einer Liga in die NLA wechseln, ist Torspektakel praktisch garantiert? Nicht unbedingt.

Auf diese Saison hin kamen die drei Quali-Topskorer der höchsten schwedischen Liga in die Schweiz. Der SC Bern sicherte sich die Dienste des Leaders Ryan Lasch (29, USA, von Frölunda). Die ZSC Lions holten mit Patrick Thoresen (33, No, von Djurgarden) den Zweitbesten. Und Lugano stellte den Dritten des Rankings an: Patrik Zackrisson (29, Sd, von Skelleftea).

Was seine Werte versprochen haben, hält bisher aber einzig Berns Lasch halbwegs. Der bloss 1.70 m grosse Amerikaner ist hinter Dominator Mark Arcobello (28, USA) der zweitbeste SCB-Skorer und trifft im Durchschnitt fast in jedem zweiten Spiel. Dennoch: Im NLA-Ranking findet man Lasch erst auf dem 26. Platz.

Mittelmässig präsentiert sich Lions-Stürmer Thoresen. Der Norweger hatte in der NLA, obwohl er schon 2008/09 hier spielte (Lugano), Anlaufschwierigkeiten und kam zunächst nicht in die Gänge. Thoresen entwickelte sich aber immerhin zum fünftbesten Löwen mit sechs Toren und fünf Assists. Im Liga-Ranking liegt er derzeit aber bloss auf Rang 47.

Seinem Ruf überhaupt nicht gerecht wird Luganos Zackrisson. Bei Skelleftea massgeblich am Vorstoss in den Playoff-Final beteiligt, kann er sich bei den Bianconeri nicht so richtig aufdrängen und musste schon vier Spiele als überzähliger Ausländer von der Tribüne verfolgen. Der Schwede beklagt sich deshalb in der Zeitung «Aftonbladet» über die Methoden von Trainer Doug Shedden (Ka), die nur Unsicherheiten verbreiten würden. Mit seinen drei Tore und vier Assists findet man Zackrisson im Liga-Ranking unter «Ferner liefen» auf Platz 90.