Krisen-Gipfel im Tessin Wer schafft den Sprung aus dem Tabellen-Keller?

Ambri – abgeschlagenes Schlusslicht? Das war einmal! Zwar tragen die Tessiner noch immer die Rote Laterne, zuletzt gabs aber gleich drei Siege in Folge. Besonders eindrücklich: Am Dienstag zerzauste Ambri Meister Bern zu Hause gleich mit 6:3. Überhaupt ist die Valascia zu einer Festung geworden. Die letzte Niederlage datiert von Anfang November (2:4 gegen die ZSC Lions).

Ähnlich gut läuft es momentan in Langnau. Zuletzt gabs aber wieder zwei Niederlagen in Serie. Gestern setzte es zu Hause gegen Genf gleich eine 1:6-Pleite ab. Heute ist also Wiedergutmachung angesagt. (rmi)

Verfolgen Sie das Spiel zwischen Ambri und den Tigers live ab 19.45 Uhr!