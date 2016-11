Kloten will Wiedergutmachung Stängeli für den SCB?

Bern peilt heute Abend den zehnten Sieg in Serie an. Die letzte Niederlage des Leaders? Am 15. Oktober gegen die SCL Tigers. Damals kam der SCB mit 0:4 unter die Räder.

Eine Klatsche setzte es gestern Abend für Kloten ab. Die Zürcher Unterländer gingen zuhause gegen Zug unter. Das vernichtende Resultat: 0:7! Vier der letzten fünf Spiele hat das Tirkkonen-Team zuletzt verloren.

Das erste Direktduell der Saison zwischen dem SCB und Kloten ging im September an die Flughafenstädter (4:0). Nur ritt der amtierende Meister zu diesem Zeitpunkt noch auch einer solchen Erfolgswelle, wie er es aktuell tut.