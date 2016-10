Mutzen im Derby zu stark :  Meister SCB überfährt auch Biel

Bern – Biel 3:1

​Das Spiel: Der SCB ist nicht mehr zu stoppen. Gegen Biel feiert das Team von Kari Jalonen den fünften Sieg in Serie. Die Mutzen setzen den Gegner früh unter Druck, zwingen ihn so zu Fehlern. Bis zur 24. Minute erarbeitet sich Bern dank Arcobello, Meyer und Moser eine komfortable 3:0-Führung. Biel-Captain Mathieu Tschantré kann zwar noch verkürzen, doch wirklich in Bedrängnis kann der Underdog den Meister nie bringen.

Der Beste: Simon Moser (Bern). Schiesst ein Tor, bereitet eines vor, macht die Wege frei – von A bis Z sackstark.​

Die Pflaume: Robbie Earl (Biel). Der Topskorer steht gleich bei zwei Gegentreffern im Schilf.

Davos – Fribourg 4:2

Das Spiel: Die Davoser Intensität im Duell gegen Fribourg ist nicht mit jener vom Vorabend in Lugano vergleichbar. Im Südtessin gaben die Bündner beim 5:2-Sieg ein horrendes Tempo vor. Trotzdem dominiert der HCD die Fribourger, zieht fast ungestört seine Kreise in deren Slot. Die mickrige Torausbeute aus den zahlreichen Chancen stellt die Davoser aber vor das Problem, dass sich Gottéron nicht so leicht abschütteln lässt und irgendwann den Ausgleich schiesst. Weil sich die Fribourger aber in ihrer Harmlosigkeit wohlzufühlen scheinen, kommen die Bündner regelmässig zu ihren Abschlüssen. Marc Wieser versenkt im Powerplay, vergibt später aber einen Penalty. Gottéron kann dies nicht nutzen, weil Du Bois nur wenige Sekunden später das vorentscheidende 3:1 schiesst.

Der Beste: Lindgren (Davos). Behält sowohl offensiv wie auch defensiv stets die Kontrolle. Näher an Del Curtos Lieblingsspieler Josef Marha kann man fast nicht kommen.

Die Pflaume: Koch (Ref). Er bestraft Eggenberger für «Diving», den Teenie beschäftigt aber bestimmt so manch anderes, als sich extra fallen zu lassen, wenn er aufs Tor ziehen kann.

Servette – Lugano 5:0

Das Spiel: Zwei Teams in Rücklage, erstmal wollen beide Fehler vermeiden, bloss nichts wagen. Lugano erspielt sich ein leichtes optisches Übergewicht, verliert dann aber die Übersicht in der Abwehr. Merzlikins und Vauclair behindern sich hinter dem Tor gegenseitig (Vauclair bleibt einfach stehen), Gerbe staubt zum 1:0 ab. Weil die Tessiner der Abwehr danach in eine Art Herbststarre verfallen, kommt Servette ohne grossen Aufwand zu zwei weiteren Toren: Auch Slater und Wick können rund ums Tor nach Belieben nachsetzen. Danach verlieren die Luganesi auch noch die Diszplin: Vauclair muss für 14 Minuten raus, weil er sinnlos auf Rod einprügelt, Shedden mault, Hirschi streckt Wick nach dessen 3:0 mittels Stockschlag nieder. Luganos Wochenbilanz: 1:5 gegen Langenthal im Cup, 2:5 gegen Davos und vor der Nati-Pause noch ein 0:5 in Genf als Supplement. Grausam.

Der Beste: Mayer (Servette) Reaktionsschnell, unterhaltsam und stilsicher.

Die Pflaume: Vauclair (Lugano) In dieser Verfassung nicht mehr NLA-tauglich. Physisch und mental überfordert.