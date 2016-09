Eishockey NLA: Schweizer Tore made in Canada

Den wenigsten Fans dürften die Namen von Dario Meyer und Kay Schweri geläufig gewesen sein. Schliesslich waren sie noch letzte Saison in weiter Ferne. Beide waren nach Kanada ausgezogen, um sich in Juniorenligen für die NHL zu empfehlen und sich sportlich weiter zu entwickeln.

Mit der NHL dürfte es nichts werden. Dafür sind die letztjährigen U20-Nati-Stürmer aber in der NLA gut gestartet. Sowohl SCB-Rückkehrer Meyer, der eine Saison in der WHL bei den Edmonton Oil Kings spielte (62 Spiele, 14 Tore, 14 Assists), als auch der ehemalige Kloten-Junior und Neu-Genfer Schweri, der zwei Jahre in der QMJHL bei Sherbrooke Phoenix (96 Spiele, 22 Tore, 88 Assists) wirbelte, haben bereits zweimal getroffen. Schweri hat dazu noch drei Assists, Meyer einen auf dem Konto.

Und die beiden 19-Jährigen haben etwas aus Kanada mitgebracht, was man sonst in der Schweiz immer noch zu selten sieht. Sie entwickeln Zug aufs Tor.

Vor ihnen haben schon andere Rückkehrer aus den kanadischen Junioren-Ligen ihre Erfahrungen in der Fremde in Tore auf Schweizer Eis umgemünzt. Zugs nur 1,67 Meter kleiner Flügel Lino Martschini (23, ex Peterborough Petes/OHL) hat in der NLA schon 89-mal getroffen. Und auch auch Klotens Vincent Praplan (22, ex North Bay Battalion/OHL) ist bereits ein gefürchteter Torschütze geworden.

Auch Lions-Stürmer Pius Suter (20, Guelph Storm/OHL), Fribourg-Verteidiger Yannick Rathgeb (20, Plymouth Whalers/OHL), Lugano-Flitzer Alessio Bertaggia (Brandon Wheat Kings und Spokane Chiefs/WHL) und Ambri-Haudegen Michael Fora (20, Kamloops Blazers/WHL) konnten hier schon Akzente setzen.