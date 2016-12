Huras will die Hirnmuskeln trainieren! :  Fribourg holt Psycho-Doc

Der Fribourg-Coach ist sich sicher: «Wir haben an Armen und Beinen genug Muskeln, jetzt müssen wir die Hirnmuskeln vergrössern. Denn uns fehlt es ganz klar im Kopf und nur mit einem guten Kopf kann man Spiele gewinnen.»

Deshalb holt Fribourg den Psycho-Doc! Der Retter in der Not heisst Dr. Scott. Sportpsychologe der Montreal Canadiens. Weil der Psycho-Doc zur Zeit noch mit dem australischen Cricketteam unterwegs ist, fanden die ersten Gespräche mit den Gottéron-Patienten via Skype statt. Im Januar wird der Doc die Hockey-Profis dann vor Ort auf die Couch bitten. Huras: «Als Trainer bist du Taktiker, Sheriff und Freund der Spieler, aber die Psychologie überlasse ich einem Fachmann. Er bringt meine Ideen in die Köpfe der Spieler und stärkt damit ihr Selbstvertrauen. Siege sind immer eine Kopfsache.»

Sein bestes Beispiel dafür: «Roger Federer zeigt, was mentale Stärke für eine Wirkung hat. Wer im Kopf gut ist, gewinnt die Spiele und da fehlt es bei uns.»

Huras' Wunsch zu Weihnachten: Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Gegen Kloten und Bern! Dann solls auch trotz elf Punkten Rückstand noch mit den Playoffs klappen. Dr. Scott muss Blitzarbeit leisten!