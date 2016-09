Heute geht der Eishockey-Cup los :  Beim SCB und den Tigers läuten die Alarmglocken!

Visp – SCL Tigers

Acht Pleiten zum Auftakt – so schlecht ist Langnau noch nie in eine Saison gestartet. Und jetzt müssen die Emmentaler ausgerechnet nach Visp. Die Walliser eliminierten vor zwei Jahren den HCD und zwangen im letzten Jahr den SCB ins Penaltyschiessen. Noch stellen sich die Klubbosse in Langnau hinter Sieglos-Coach Scott Beattie. Ihr Geduldsfaden ist aber nicht unendlich. In Visp kämpft der Italo-Kanadier auch um seinen Job.

Alarmglocken: 5 von 5

Ticino Rockets – Bern

Der Meister reagiert auf die Verletzungs-Misere, gibt den Stars eine Verschnaufpause und tritt in Biasca mit einem leicht verstärkten Junioren-Team an. Von den Ausländern dürfte einzig Macenauer, der zuletzt fehlte, spielen. Im Tor gibt Joel Aebi (20) sein Debüt. «Wir spielen nächste Woche auch noch Champions League, mussten Prioritäten setzen», so CEO Marc Lüthi. «Wir können trotzdem gewinnen.»

Alarmglocken: 5 von 5

Thurgau – Lugano

Traumwetter im Tessin, doch über der Resega liegen Wolken. Zuletzt kassierte Lugano drei Pleiten, liegt unter dem Strich und muss auf Bertaggia, der nach seinem Check an DuBois gesperrt wurde, verzichten. Im letzten Jahr blieb Lugano im Achtelfinal an den Lakers hängen – und nahm gleich den neuen Coach Shedden mit nach Hause.

Alarmglocken: 4 von 5

Ajoie – Lausanne

Der NLA-Leader muss gewarnt sein. Schliesslich scheiterten die Fussball-Kollegen aus der Stadt, trotz ebenfalls starkem Meisterschaftsstart, im Cup vor zwei Wochen an Promotion-League-Klub Köniz. Und Gegner Ajoie ist NLB-Meister.

Alarmglocken: 3 von 5

Martigny – Fribourg

Die Walliser haben mit Iglesias, Schommer, Fischer, Krutow sowie den Ex-Fribourgern Birbaum, Vauclair und Brügger aufgerüstet. Anderseits können es sich die Gottéron-Spieler beim Debüt von Larry Huras keine Halbheiten erlauben.

Alarmglocken: 3 von 5

GCK Lions – Ambri

Es ist möglich, dass beim Zürcher Farmteam wie in den letzten beiden Jahren ZSC-Goalie Niklas Schlegel, der letzte Saison dann trotz dem Out mit der NLB-Truppe den Cup gewann, zum Zug kommt. Ambri hofft trotzdem auf den ersten Saisonsieg nach 60 Minuten.

Alarmglocken: 2 von 5

Wetzikon – Davos

In den letzten Saisons war der HCD für eine Cup-Blamage gut: Erst in Visp, dann in Dübendorf. Inakzeptabel. «Beim HCD weiss man ja nie so recht», sagte Wetzikon-Coach Andy Ritsch vor der Auslosung. Nach zwei Siegen zum Start sind die Zürcher heiss auf ihr Spiel des Jahres. Doch wenn es die Davoser (DuBois fällt zwei Wochen aus) diesmal seriös angehen, hat der EHCW keine Chance.

Alarmglocken: 2 von 5

Dübendorf – ZSC Lions

Beim Titelverteidiger atmete man gestern nach dem Sieg in der Stadionabstimmung durch: trainingsfrei. Gegen Dübi, das letzte Saison Davos eliminierte, dürften Routiniers pausieren und einige Junge von den GCK Lions zu Cup-Doppel-Einsätzen kommen.

Alarmglocken: 2 von 5

Wiki-Münsingen – Zug

Die Wikinger haben Moral, drehten gegen Adelboden ein 0:2 und lagen beim 6:4 gegen Bellinzona dreimal im Rückstand. Doch nach zwei Achtelfinal-Outs strebt Zug heuer nach Höherem. «Wir geben volle Pulle», so EVZ-Sportchef Kläy. Einzig Haller könnte im Tor Stephan ersetzen.

Alarmglocken: 2 von 5

Frauenfeld – Kloten

Nach der Boltshauser-Verletzung absolviert Ex-Laker Melvin Nyffeler (21) in Kloten ein Tryout. Im Tor aber steht Gerber. Neben Von Gunten (Rücken) fällt auch Bieber (Knie) aus. Zudem ist Ramholt angeschlagen. Shore wurde wegen eines Slew Footing gesperrt.

Alarmglocken: 2 von 5

Star Forward – Biel

Der Fusionsklub (Forward Morges und Star Lausanne) muss sich warm anziehen. Biel und die erste Runde – bisher eine klare Sache. 12:1 gegen Franches-Monta­gnes. 12:1 gegen Wiki. Im Tor erhält Jonas Hiller eine Pause. Simon Rytz spielt. Zudem werden Haas, Rajala, Fey und Wellinger geschont.

Alarmglocken: 1 von 5

Düdingen Bulls – Servette

Bei den Gästen will Chris McSorley einigen Jungen eine Chance geben. Auch wenn die Freiburger den Klub aus Genf in dieser Saison in einem Erstkampf schon geschlagen haben: beim Saisonstart gegen Servette II (6:2).

Alarmglocken: 1 von 5