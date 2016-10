Liveticker :  ZSC Lions - SCL Tigers

Out in den Achtelfinals. Der ZSC, der Cup-Titelverteidiger, hat am Mittwoch in Fribourg das Nachsehen. Die Löwen verlieren 2:3.

Nun richtet sich der Fokus wieder auf die Meisterschaft. Der NLA-Leader empfängt die SCL Tigers, das Schlusslicht, das knapp halb so viele Punkte aufweist wie die Zürcher.

Auf dem Papier eine klare Sache. Und auf dem Eis?

Nun, die Vergangenheit hat gezeigt, dass der ZSC mit den Emmentalern so seine liebe Mühe hat. Zwar gewannen die Lions die beiden bisherigen Direktduelle, aber mit 2:1 und 3:1 fielen die Siege knapp aus.