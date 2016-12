Liveticker :  HC Davos - HC Lugano

Zwei Mal trafen Davos und Lugano in dieser Saison bereits aufeinander, zwei Mal gingen die Bündner als Sieger vom Eis.

Das will das Team um Trainer Doug Shedden heute beim Auswärtspiel in Davos ändern. Die Bianconeri sind mit 39 Punkten nur einen Zähler vor Servette auf Platz neun positioniert. Ein Sieg ist heute also Pflicht.

Doch auch der HCD kann sich nicht zurücklehnen. Das Team von Trainer Arno Del Curto steht mit 41 Punkten nur knapp vor Lugano. Auch die Davoser sind mittendrin im Strichkampf. Die Ausgangslage ist also brisant.

Wer schnappt sich heute den wichtigen Sieg?