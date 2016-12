Beim Heimspiel gegen Servette (3:2 n.P.) drehte sich Lugano-Keeper Elvis Merzlikins vor allem in der Overtime und dann auch im Penaltyschiessen nach Paraden mehrmals zu den Tifosi in der «Curva Nord» um. So breitete der Lette mit Schweizer Lizenz auch seine Arme nach einer Parade gegen Jonathan Mercier aus.

Der Hintergrund: Während des Spiel war er von einigen Fans beleidigt und beschimpft worden. Wohl weil er in einem Interview gesagt hatte: «Die Fans sollten aufhören, die Entlassung des Trainers oder des Sportchefs zu fordern, sondern die Mannschaft unterstützen.»

Nach dem Sieg gegen Servette schrieb «King Elvis» dann auf Twitter eine Entschuldigung an die Tifosi. «Entschuldigung! Es war ein Missverständnis!»

Merzlikins bestätigte auch, dass sich die Mannschaft nach dem 3:8-Debakel in Kloten bei ihm entschuldigt habe. Damals hatte er das Datum der Pleite «29.11.2016» getwittert, weil er davor noch nie so viele Tore in einem Spiel kassiert hatte.

Elvis hatte in den letzten Monaten persönlich eine schwierige Zeit nach dem Abgang von Goalietrainer Leo Luongo (Organisation Florida), der in den letzten Jahren wie ein Vater für ihn geworden war. Luongos Nachfolger Mikael Andreassen arbeitet nur im Teilzeit-Mandat bei den Bianconeri. Ab der nächsten Saison wird Michael Lawrence, der derzeit noch bei Ambri ist, neuer Goalietrainer beim HC Lugano.