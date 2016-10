Fünf Pleiten in Folge Wie bringen Sie Biel wieder auf Vordermann, Herr Schläpfer?

Der EHC Biel hat am Freitag beim 0:2 gegen Gottéron die fünfte Niederlage in Serie einstecken müssen. Damit rutschen die Seeländer in der Tabelle weiter ab und liegen nur noch knapp über dem Strich.