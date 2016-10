Fribourg-Gottéron-Trainer Larry Huras über Dasein als Tabellenletzter

BLICK: Larry Huras, letzter Platz. Wie fühlen Sie sich?

Larry Huras: Solange ich das Gras von oben betrachten kann, fühle ich mich gut. Sportlich könnte es besser laufen, klar. Aber ist das tragisch? Nein, es ist Sport. Sport kann verdammt hart sein, aber niemals schlimm.

Lassen sich bei Ihrem Team schon Fortschritte erkennen?

Die gibt es, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Ich darf die Spieler aber auch nicht überfordern, sie sollen auf dem Eis nicht dauernd überlegen müssen. Die permanente Arbeit wird sich aber bald in ihren Köpfen festgesetzt haben, ausserdem werden wir demnächst alle Verletzten wieder an Bord haben.

Sind Sie tatsächlich nicht beunruhigt?

Nein. Meine Erfahrung sagt mir, dass ich jedes Team irgendwann ans Ziel bringe. Manchmal geht das blitzartig, manchmal dauert es etwas länger. In Ingolstadt musste ich mal zwei erfahrene Spieler auf die Tribüne schicken, um ein Signal zu setzen.

Wen werden Sie jetzt aus dem Spiel nehmen?

Das ist hier gar nicht notwendig. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Spieler nicht mitziehen. In Fribourg ziehen aber alle mit, der Wille ist ungebrochen. Es gibt auch andere Stilmittel, um die Weichen zu stellen. Wir müssen in Fribourg aber lernen, Verantwortung zu übernehmen. Leistungskultur heisst, den Durchschnitt abzulehnen. Das beginnt ganz oben, ich muss also der Erste sein, der mit gutem Beispiel vorangeht.

Wie lange wird es dauern, Gottéron von da unten wegzuholen?

In drei Wochen werden Sie mir diese Frage nicht mehr stellen.

Gut. Wir sprechen uns in drei Wochen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf.