Nach starkem Start und dem Sprung auf den Leaderthron läufts Lausanne derzeit nicht mehr richtig rund. Drei Niederlagen gabs zuletzt in Serie, gegen Lugano, Servette und am Samstag in Biel. Die Resultate? Immer ein 3:5.

Biel fügt Lausanne die dritte Niederlage in Serie zu

Gelingt heute Abend die Wende?

Ambri gastiert in der Patinoire de Malley. Und die Tessiner haben Fahrt aufgenommen, aus den letzten sieben Matches resultierten sechs Siege.