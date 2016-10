Liveticker :  ZSC Lions - Genf-Servette HC

Was für ein kurioses Tor am Samstagabend in Genf: Lions-Keeper Niklas Schlegel lässt einen Schuss von Romain Loeffel unter seinem Arm durch. Das Geschoss wird an der eigenen blauen Linie abgegeben, bei freier Sicht. Ein Riesenbock!

Weil aber auch Servette-Goalie Mayer nicht seinen besten Tag einzieht und gleich fünfmal den Puck aus dem eigenen Tor fischen muss, bleibt der Bock ohne Folgen: Der ZSC gewinnt 5:4.

Heute kommt es im Hallenstadion zur Revanche - mit Lukas Flüeler im Lions-Tor. Macht er es besser als Schlegel gestern? Sie erfahren es ab 15.45 Uhr live auf Blick.ch.