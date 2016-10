EVZ-Schwede Carl Klingberg hofft auf «Ketchup-Effekt» mit Tor-Segen

Wer kennt es nicht: Man klopft zehnmal auf eine Ketchup-Flasche, bis endlich der erste Klecks rausflutscht – und dann fliesst der halbe Inhalt auf den Teller. Der «Ketchup-Effekt». Diesen Vergleich zieht Carl Klingberg in Bezug auf seine Torflaute in der Meisterschaft. Zehn Spiele ohne Treffer, bloss drei Assists. Das geht am Schweden nicht spurlos vorbei.

«Natürlich ist es frustrierend, wenn der Puck einfach nicht reingeht», gesteht der 25-Jährige, «aber ich möchte mich deswegen nicht zu sehr runterziehen.» Zuletzt gegen Fribourg stand der Schwede sogar völlig alleine einen Meter vor Gottéron-Goalie Conz, «doch er hat sich die Scheibe gekrallt». Sogar im Cup beim 10:1-Sieg gegen Erstligist Wiki-Münsingen hats nicht geklingelt.

Eigentlich zum Verzweifeln. Aber das möchte Klingberg nicht. «Ich werde den Kopf nicht hängen lassen. Würde ich frustriert spielen, würde dies meine Leistung auch nicht verbessern.» Zudem spüre er das Vertrauen von EVZ-Trainer Harold Kreis. Der Stürmer sieht das Positive, er mache in den Spielen vieles richtig, in Zweikämpfen oder bei den Versuchen, Schüsse zu blockieren.

Klingberg weiss, wie er mental mit dieser Situation umgehen kann – weil er diese Erfahrung schon mal machte. Bei den U18-Junioren bei Frölunda (Sd) gelangen ihm in einer Saison bloss drei Tore. «Das war hart. Aber ich habe auch schon bewiesen, dass ich es besser kann.» Klingbergs Bestwert: In der AHL bei den St. John’s Ice Caps, Winnipegs Farmteam, schoss er 25 Tore.

Nun hofft der Schwede auf den bekannten «Ketchup-Effekt», also soll ihm mal einer kräftig auf die Schultern klopfen.