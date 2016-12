Empörung über den neuen Strafen-Wahn :  «Das ist ein Zirkus!»

Vor einer Woche forderten die Sportchefs der Klubs die Schiedsrichter-Chefs auf, endlich die Regeln durchzusetzen (BLICK berichtete). Vor allem Stockfouls waren viel zu wenig konsequent geahndet worden. Doch nun wurden am Donnerstag in sechs Spielen 210 Strafminuten ausgesprochen. Es wird nicht hart, sondern äusserst kleinlich gepfiffen. So hatte sich das niemand vorgestellt.

«Einerseits ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar. Anderseits muss man sicher ein Mittelmass finden», sagt Davos-Verteidiger Noah Schneeberger. «Im Moment ist es extrem kleinlich, was gepfiffen wird und ich denke, so kann man auch das Spiel zerstören. Doch für die Schiedsrichter ist auch neu. Ich denke, nach einigen Spielen werden sie es auch besser in den Griff bekommen.»

Biels-Verteidiger Thomas Wellinger findet: «Ich denke, die Schiedsrichter müssen so drastisch eingreifen, damit wir es auch lernen, den Stock auf dem Eis zu haben. Dann wird es ein schnelleres Spiel geben.» Anders sieht es sein Teamkollege Gaëtan Haas. «Das ist ein Zirkus!», sagt der Nati-Stürmer gegenüber «Le Matin». «Da vergeht einem die Lust am Spielen. Alle zögern und wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen.»

Auch Servette-Trainer Chris McSorley poltert bei «Le Matin»: «Das ist nicht mehr Eishockey. Wenn es so weitergeht, haben wir in einigen Wochen 12 leere Stadien in der NLA.» Der Kanadier gehört auch zu den Sportchefs, welche vor einer Woche von den Schiedsrichter-Chefs einen neuen Kurs verordneten. «Unser Anliegen war klar: Man muss die Regeln durchsetzen, damit die Nati an der WM nicht benachteiligt wird», sagt McSorley. «Doch wie jetzt gepfiffen wurde, war es ein Theater. Ich hatte den Eindruck, dass die Schiedsrichter gegen die Klubs arbeiten.»

Auch Ambri-Coach Hans Kossmann ist verärgert. «Es ist offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann», sagt der Schweiz-Kanadier auf «Teleticino». «Warten wir einige Spiele ab, vielleicht wurde das Anliegen nicht gut verstanden.» Und Luganos Trainer Doug Shedden wettert: «Ich wüsste gerne, welches Genie entschieden hat, die Regeln zu ändern. Das ist ein Wahnsinn, kein Eishockey.»