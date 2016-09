Auf Optimismus-Start folgt bei Ambri und Langnau die Ernüchterung

Noch ist es ruhig in Langnau (9782 Einwohner) und Ambri (500 Einwohner). Doch nirgends schlägt die Stimmung schneller um als in den beiden Dörfern, wo Wege kürzer sind und auch mal einer auf den Tisch haut. Da erstaunt es nicht, dass Tigers-Boss Peter Jakob sagt: «Wir brauchen unbedingt positive Resul­tate für unser Publikum.»

Erstmals seit dem Wiederaufstieg 1998 sind die Emmentaler mit fünf Pleiten gestartet. Dabei lagen sie in den Heimspielen bloss vier Minuten zurück. Gegen den ZSC vergeigten sie den Sieg in den letzten 100 Sekunden. Gegen Zug reichte selbst eine 3:0-Führung nicht. Jakob: «Alle gingen enttäuscht und wütend nach Hause.»

Über Trainer Scott Beattie, der nach dem Ligaerhalt bleiben durfte, aber 9 der 13 Spiele verlor, mag der Präsident (noch?) nicht reden. «Scott ist kein Thema. Alles andere wäre absolut unseriös. Was will man ihm denn vorwerfen? Er ist ein guter Typ, arbeitet intensiv.»

So siehts auch Sportchef Jörg Reber: «Wenn sich Serge Pelletier ins Spiel bringen will, soll er das tun. Wir arbeiten weiter.» Es brauche aber ein Erfolgserlebnis. «Die Art und Weise der Niederlagen nagt an den Spielern», sagt Reber. Und Jakob: «Besorgt wäre ich, würden wir stets untergehen. Dann müsste man sich fragen, ob wir in die NLA gehören.»

Gar sechs Pleiten reihte Ambri aneinander. Nach vielversprechendem Start haben die Biancoblù, die erst im letzten Jahr Hans Kossmann verpflichteten, zuletzt den Faden verloren. Klingt nach Ärger in der Leventina? «Nicht unbedingt», kontert Präsi Filippo Lombardi. «Weder unverantwortliche Gelassenheit noch unnütze Panik. Richtige Aufmerksamkeit und viel Knochenarbeit.»

Finden die Dorfklubs heute in die Spur. Oder ist es die Ruhe vor dem Sturm? Spätestens am Samstag, wenn Langnau und Ambri aufeinandertreffen, kann es in diesem hitzigen Klima schnell gehen. Zumal mit Heinz Ehlers und Meister-Coach Lars Leuenberger, der heute auf Teleclub sein Debüt als TV-Experte gibt, zwei Top-Leute auf dem Markt sind.