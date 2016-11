Das Spiel: Im zweiten Romand-Derby der Saison sind alle Vorteile bei Lausanne. Valentin Borlat eröffnet mit seinem ersten NLA-Tor den Torreigen für die Einheimischen. Diese kontrollieren zu diesem Zeitpunkt die Partie und gehen verdient in Führung. Kurz darauf die dumme Strafe gegen Schelling. Nach nur sechs Sekunden Powerplay lässt Huet, der nach drei Spielen Pause wieder im LHC-Tor steht, einen Schuss von Almond direkt vor die Schaufel von Spaling fallen. Der lässt sich nicht zweimal bitten und gleicht zum 1:1 aus. Von diesem Moment an ist Servette am Drücker. Das sieht auch Lausanne-Coach Ratushny und nimmt eine Auszeit. Doch die Genfer haben den Köder schon ausgelegt und den Fisch an der Angel. Nathan Gerbe und Nick Spaling nützen die Gunst der Stunde und erhöhen innert zwei Minuten auf 3:1. Lausanne ist am Boden und steht nicht mehr auf. Die Lausanner Angreifer vergeben zu viele Möglichkeiten. Mit diesem zweiten Derby-Sieg orientiert sich Servette weiter nach vorne, überholt Biel und Lugano und reiht sich auf gleicher Höhe wie der HC Davos ein.

Der Beste: Nick Spaling (Servette): Der 28-jährige Kanadier mit 437 NHL-Spielen Erfahrung zeichnet sich erstmals in dieser Saison mit zwei Toren in einem Spiel aus. Seine Leistung bei Servette ist bisher sehr diskret und alles andere als spektakulär. Das zweite Romand-Derby prägt Spaling mit seiner optimalen Chancenauswertung und seiner Kaltblütigkeit im Abschluss.

Die Pflaume: Philippe Schelling (Lausanne): Der 31-jährige Zürcher verliert kurz nach der 1:0-Führung seine Nerven und muss auf die Strafbank. Servette profitiert von der Überzahl und gleicht aus. Bei Lausanne reisst der Faden und Servette kommt ins Spiel, das bisher Lausanne kontrolliert hat.