BLICK-Kommentar zur Schläpfer-Entlassung

Die BLICK-Eishockey-Redaktion tippte den EHC Biel in der Saison-Prognose auf Rang 11. Denn trotz des Zuzugs von Ex-NHL-Keeper Jonas Hiller ist die Defensive der Seeländer immer noch schlecht bestückt.

Derzeit ist Biel trotz einer Negativserie von neun Pleiten aus den letzten zehn Spielen auf Platz 9 klassiert und mit vier Punkten Rückstand auf den Strich immer noch im Rennen um die Playoff-Plätze. Mit Ausnahme der Pleiten in Davos (2:5) und zuletzt am Samstag bei Leader ZSC (1:5) spielte Biel zuletzt nie schlecht.

Dennoch wurde Schläpfer heute gefeuert. Offenbar hatte man in Biel den Eindruck, dass es normal ist, wenn ein Trainer immer viel mehr aus seiner Mannschaft herausholt, als in ihr drin ist. Dreimal führte der Baselbieter den Underdog sensationell in die Playoffs.

Das Unheil nahm bereits vor 13 Monaten seinen Lauf. Damals verwehrten die Bieler Bosse dem Trainer mit den grossen Verdiensten für den Klub den Herzenswunsch, die Nati zu übernehmen. Mit viel Getöse. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf Freundschaften.

Ob Schläpfer bei der Nati mehr Erfolg hätte als Patrick Fischer, weiss niemand. Aber in Biel ging damals etwas in die Brüche, zumal auch die Zusammenarbeit mit Sportchef Martin Steinegger nicht optimal funktionierte.

Eine Chance in den Spielen dieser Woche gegen Servette, Lugano und Lausanne hätte Schläpfer zumindest noch verdient gehabt. Doch beim EHC Biel gilt: Undank ist der Welten Lohn.