Die Verwunderung war gross: Die letzte Saison hatte noch nicht begonnen, und der EVZ verlängerte den Vertrag von Trainer Harold Kreis vorzeitig bis 2017. Nach dem erneuten Out im Playoff-Viertelfinal hagelte es leise Kritik deswegen.

Diese Qualifikation erreicht nun bald ihre Halbzeit. Zug hat sich mit Zürich und Bern an der Spitze etwas abgesetzt, es läuft wie auf Schienen. Dennoch weiss Kreis: Eine Vertragsverlängerung springt deswegen noch lange nicht heraus.

Der Klub hat offiziell verlauten lassen, dass erst Saisonende verhandelt wird. Wenn der Beweis erbracht ist, wie Playoff tauglich der Coach sein Team gemacht hat.

Für den Deutsch-Kanadier jedoch keine unbekannte Situation: Bereits 2008 liessen die ZSC Lions Kreis zappeln. Den Löwen lief es damals allerdings nicht ganz so geschmeidig wie dem EVZ derzeit. Doch Kreis verschaffte den Zürchern ein Happyend mit dem Meistertitel. Nur hatte der 57-Jährige schon zwei Monate vor dem Triumph bei Düsseldorf unterschrieben!

«Versuche alles, um in Zug zu bleiben»

«Damals war ich noch ein junger Trainer in der NLA», erzählt Kreis, «ich wollte baldmöglichst eine Entscheidung. Und Düsseldorf war ein gutes Team.» Darum wechselte er als Meister. Wie bereits 2006, als er bei Lugano im Playoff-Viertelfinal für Larry Huras in die Bresche sprang – das Team ebenfalls zum Titel führte und danach zum ZSC ging.

Acht Jahre später aber beunruhigt oder belastet ihn die Ungewissheit nicht mehr. «Sie ändert nichts an meiner Arbeitsweise. Es ist für mich keine Bedingung mehr, dass ein Entscheid bis zu einem gewissen Datum her muss.»

Darum hat Kreis einfach zur Kenntnis genommen, dass sich der EVZ mit den Vertragsverhandlungen Zeit lassen will. «In der Zwischenzeit versuche ich, alles zu erreichen, damit ich in Zug bleiben kann», so Kreis, «das ist meine erste Option.» Der erste Zuger Titel seit 1998 würde dabei bestimmt helfen.