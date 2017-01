Cup-Halbfinal im Livestream Kloten-Ärger über Lausanne-Boss

Heute Abend ist es wieder so weit: BLICK überträgt den zweiten Halbfinal des Schweizer Eishockey Cups 2016/17 exklusiv im Livestream!

Denn nur schon die heutige Halbfinal-Affiche verspricht Brisanz:

Als Lausanne und die ZSC Lions im Februar um den Cup-Sieg kämpfen, sitzen der damalige Kloten-Präsident Ken Stickney und Servette-Zampano Chris McSorley im VIP-Bereich der Patinoire de Malley – und stecken ihre Köpfe zusammen. Die Beiden kennen sich seit Mitte der 1990er-Jahre. Stickney war Klubbesitzer der Las Vegas Thunder in der IHL, als McSorley dort coachte. «Ken ist ein Freund», so der Servette-Trainer.

Pikant: Zwei Wochen später übernimmt Stickney den Lausanne HC. Er erwirbt das Aktienpacket von Servette-Boss Hugh Quennec, der auch Mehrheitsaktionär der Waadtländer war. Ausgerechnet Stickney, der Kloten als mehrjähriges Projekt bezeichnete, von Verbesserungen der Infrastruktur und vollen Stadien sprach, wechselt über Nacht die Fronten. Dabei findet es der Kanadier nicht einmal für nötig, seine Mitarbeiter in Kloten vorgängig zu informieren.

CEO Matthias Berner fällt aus allen Wolken. Die Ligaversammlung lässt er sausen, kümmert sich stattdessen um Klotens Zukunft. «Es ist bloss ein Wechsel auf dem Präsidentenstuhl», sagt Berner Stunden später. Die ASE-Group um Milliardär Bill Gallacher versichert: «An unserem Commitment ändert sich nichts.»

Auch zwei Wochen später schwört der designierte Präsident Doug Piper dem Klub, der damals noch Flyers hiess, die Treue, sagt in einem Interview mit der «NZZ». «Es wäre ziemlich dumm von uns, zu kommen, schnell ein paar Millionen zu verlieren und dann wieder zu gehen.» Doch auch das bleiben leere Worte.

Einen Tag nach Klotens Playoff-Out verkündet die ASE-Group, die Flyers – entgegen aller Versprechen – nun doch verkaufen zu wollen.» Selbst ein Umzug ins Wallis steht zur Diskussion.

Während Wochen schwebt der Klub im Ungewissen. Die Konkurrenz versucht, Spieler abzuwerben. Keiner mag sich öffentlich über die ASE-Group äussern. «Die sind brandgefährich», sagt einer hinter vorgehaltener Hand.

Lehmann rettet Kloten

Einzig Hans-Ueli Lehmann spricht Klartext. Er will Kloten übernehmen, aber zu seinen Konditionen. «Wenn die Kanadier nicht bereit sind, für den Schlamassel, den sie angerichtet haben, aufzukommen, kann ich nichts dafür. Es wäre schade, wenn 54 Jahre NLA kaputt gehen, weil Vaganden am Werk waren», so Lehmann.

Erst im Mai können sich die Parteien einigen. Während Kloten seither einen radikalen Sparkurs fährt, rührt Lausanne mit der grossen Kelle an. «Eines Tages wird der LHC des beste Klub Europas sein. Das ist unser Ziel und realistisch», sagte Stickney kürzlich zu «24 Heures». Das Stadionprojekt und die damit verbundenen Perspektiven waren der Hauptgrund für seinen Abgang in Kloten.

2019 soll die neue Arena, die ein Jahr später als WM-Stadion dient, stehen. Sie bietet Platz für 10'000 Fans. «Die unglaubliche Unterstützung der Fans, die Attraktivität des Klubs in der Region und das wirtschaftliche Potenzial – von einer solchen Situation habe ich immer geträumt», so Stickney.

Neben dem ehemaligen Kloten-Präsi sitzt auch der Zürcher Anwalt Reto Arpagaus im Verwaltungsrat der Waadtländer. Er war schon für die ASE in Kloten. Zudem ist auch Bob Strumm als Scout für Lausanne tätig.

Dass Kloten nun heute (19.45 Uhr im Livestream auf Blick.ch) im Cup-Halbfinal ausgerechnet auf den LHC trifft, wo Stickney und seine Entourage am Ruder sind, lässt Lehmann kalt. «Ich kenne diese Leute zu wenig», sagt er cool.