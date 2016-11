NLA: Biel siegt in Genf nach dem Schläpfer-Knall

Servette – Biel 0:1

Das Spiel: Spiel eins für den EHC Biel ohne Kevin Schläpfer. Hinter der Spielerbank steht temporär Junioren-Coach Mike McNamara (67). Sportchef Martin Steinegger zur Trainersuche: «Wir wollen einen jungen Trainer, der mit jungen Spielern arbeiten kann. Lars Leuenberger würde in unser Profil passen.» Auf McNamara trifft das eher nicht zu. Obwohl er einen Sieg holt. So kommts: Biel übersteht dank Jonas Hiller die ersten Minuten schadlos, Servette kann aus dieser Druckphase nichts Zählbares mitnehmen. Die Angriffe sind zwar wuchtig, aber auch etwas ideenlos. Mit Fabian Lüthis Führungstreffer (26. Spielminute) wird das Spiel dann aber auf den Kopf gestellt. Servette verliert den Faden, Biel übernimmt den Taktstock. Auch mit der Brechstange gelingt Genf die Wende nicht, da fehlt es in der Offensive eindeutig am Esprit. Jonas Hiller gelingt der erste Shutout seit der Rückkehr aus der NHL. Mike McNamara steigt mit einem Sieg ein. Und wohl auch gleich wieder aus. Biel bleibt in dieser Saison gegen Genf ungeschlagen (3:1, 4:1, 1:0).

Der Beste: Jonas Hiller (Biel). Hält sein Team in der Anfangsphase im Spiel. Und vernagelt dann sein Tor.

Die Pflaume: Johan Fransson (Genf). Eine permanente Fehlerquelle.

**********

Lugano – ZSC Lions 2:5

Das Spiel: Ob es an der Rumpf-Abwehr liegt? Lugano muss auf fünf verletzte Stammverteidiger (Kparghai, Furrer, Hirschi, Ulmer und Wilson) verzichten und spielt gegen die ZSC Lions desolat. Nach dem 1. Drittel führen die Zürcher dank Treffern von Severin Blindenbacher, Luca Cunti und Pius Suter 3:0. Dabei ist Lugano noch gut bedient. Dass den Tessinern eine Kanterniederlage erspart bleibt, liegt daran, dass der ZSC nach dem 4:0 von Ronalds Kenins mehrere Gänge zurückschaltet. Mit dem 9. Sieg im 11. Auswärtsspiel verteidigt das Team von Hans Wallson die Tabellenführung locker. Lugano-Coach Doug Shedden kann nur hoffen, dass es ihm nicht gleich ergeht, wie dem letzten ZSC-Opfer Kevin Schläpfer, der von Biel gefeuert wurde.

Der Beste: Luca Cunti (ZSC Lions). Der mit tonnenweise Talent gesegnte Center, dessen Vertrag bei den Zürchern ausläuft, gibt beim Interessenten aus Lugano gleich sein Bewerbungsschreiben vor Ort ab. Mit einem Doppelpack verdoppelt er seine Saisonausbeute.

Die Pflaume: Linus Klasen (Lugano). Hat er keine Lust? Der schwedische Supertechniker und Topskorer steht bei drei Gegentoren auf dem Eis.

​**********

Bern – Fribourg 3:2

Das Spiel: Auch Fribourg-Gottéron schafft es nicht, den Meister zu stoppen. Bern siegt zum achten Mal in Folge. Bitter: Fribourg schnuppert lange an Punkten. Simon Bodenmanns 1:1 gleichen die Gäste 73 Sekunden später wieder aus. SCB-Krueger lenkt die Scheibe ins eigene Tor ab. Im letzten Drittel geht Gottéron dank Yannick Rathgeb gar in Führung. Zu Punkten reicht es trotzdem nicht, weil Fribourg-Mottet sein Team in Unterzahl versetzt und so den Ausgleich verschuldet. Und schliesslich trifft Simon Moser 114 Sekunden vor Schluss gar noch zum 3:2.

Der Beste: Thomas Rüfenacht (Bern): Erzielt den Ausgleich und bereitet den Siegtreffer vor.

Die Pflaume: Killian Mottet (Fribourg): Offensichtlicher kann man seinen Gegner nicht mehr zurückhalten. Verschuldet das 2:2.

**********

Davos - Kloten 5:2

Das Spiel: Ein toller Eishockeymatch, nur der Rahmen fehlt. Bloss 3448 Fans sehen, wie Davos und Kloten Tempo bolzen. Im Startdrittel wird die Abwehr der Zürcher zerzaust, im Mitteldrittel kehrt das Blatt. Der HC Davos führt zu Beginn des Schlussdrittels aber 4:2, weil er die effizientere Mannschaft ist. Herausragend im Davoser Offensivwirbel: Dario Simion, Marc Wieser, Andres Ambühl. Bei Kloten erwischt Lukas Frick einen schwarzen Abend. Der Verteidiger ist bei den ersten drei Gegentoren immer mittendrin, aber nie richtig dabei. Besonders schmerzhaft ist der Turnover vor dem 3:1, der den EHC Kloten in seiner besten Phase stoppt. Der Davoser Sieg ist verdient, auch wenn er etwas zu hoch ausfällt.

Der Beste: Marc Wieser (Davos). Trickreich, effizient, zweifacher Torschütze.

Die Pflaume: Frick (Kloten). Steht gleich bei drei Gegentoren mittendrin.

**********

Zug – Ambri 3:1

Das Spiel: Die Biancoblu fassen in Zug ihre fünfte Niederlage in Folge. Und dabei machen sie keinen verzweifelten Eindruck, sondern einen abgelöschten. Das ständige Verlieren nervt. Wohl auch Sportchef Ivano Zanatta, der sich vor Anpfiff wild gestikulierend mit dem trotz Verletzung mitgereisten Captain Paolo Duca unterhält. Ob Zanatta da schon über das Schicksal von seinem Trainer Hans Kossmann richtet? Nach 13 Monaten im Amt wackelt dessen Stuhl nun bedrohlich. Sein Vertrag läuft «nur» noch bis Saisonende, eine Entlassung wäre finanziell eigentlich verschmerzbar. Aber: Die Leventiner geben schon zu viel Geld für eine zu schlechte Mannschaft aus. In Zug hat Ambri auch Pech: Das zweite Zuger Tore fällt dank Mithilfe von Ambri-Verteidiger Berger. Lammers Schuss wird von dessen Stock unhaltbar über Goalie Zurkirchen gelupft. Den Zugern genügt einmal mehr eine solide, konstante, aber nicht spektakuläre Leistung für einen Sieg. Aus den Powerplays aber machen sie erneut zu wenig.

Der Beste: Martschini (Zug). Der Topskorer wirbelt wieder.

Die Pflaume: Jelovac (Ambri). Ein Fehleinkauf, den man mit einem talentierten Nachwuchsspieler locker ersetzen könnte.

**********

Lausanne – SCL Tigers 3:1

Das Spiel: Für Tigers-Coach Heinz Ehlers ist es die erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und er wird vom Lausanner Anhang mit einem warmen Applaus begrüsst. Geschenke gibt es aber keine für Ehlers und seine Tigers. Mit dem 15. Schuss der Partie gelingt Alain Miéville das 1:0 für das Heimteam. Die Langnau-Abwehr nimmt viele Strafen. Eine davon führt bei Spielhälfte durch Etienne Froidevaux zum 2:0 für Lausanne. Froidevaux trifft kurze Zeit später auch noch zum entscheidenden 3:0. Langnau-Trainer Ehlers kann nur feststellen, dass es immer noch einiges braucht, um Punkte aus Lausanne mitzunehmen. Das war schon zu seiner Zeit so.

Der Beste: Froidevaux (Lausanne): Der Internationale findet den Weg zum Tor und ebnet mit seiner Tor-Doublette den Weg zu einem wichtigen Sieg. Zusammen mit Eric Walsky die Entdeckung des Spiels.

Die Pflaume: Seydoux (Langnau): Der Lagnauer Abwehrchef ist zu unsicher und kassiert zwei Strafen.